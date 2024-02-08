Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, передає НСН.

Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Це дозволило відкрити дебати щодо законопроекту, тобто голосування не було фінальним. Після цього з Сенату документ перейде до голосування в Палаті представників, але невідомо, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування та чи зробить це взагалі.

Тим часом, глава Офісу Президента Андрій Єрмак вже подякував Сенату за голосування, назвавши його історичним.

Історичне голосування! Глибоко вдячний Сенату за рішучість у захисті наших цінностей та незалежності. Це важливий крок зміцненні нашої спільної боротьби за мир та свободу. Переконаний, що разом ми здатні до великих звершень! – написав він

Нагадаємо, законопроєкт передбачає виділення $95,3 мільярда допомоги союзникам США — Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Напередодні ввечері Сенат США провалив процедурне голосування. У Сенаті США забракло голосів для ухвалення двопартійної угоди про кордон і пакети допомоги союзникам.

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