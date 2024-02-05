Нарешті Сенат США показав законопроєкт з допомогою для України – скільки хочуть виділити

Нарешті Сенат США показав законопроєкт з допомогою для України та Ізраїлю. Байден закликав якомога скоріше ухвалити його, передає НСН з посиланням на телеканал CNBC.

Американські сенатори оприлюднили деталі двопартійного законопроєкту на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Новий законопроєкт з допомогою для України – скільки хочуть виділити

Довгоочікуваний законопроєкт передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні, $14,1 млрд для Ізраїлю та $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США.

Крім того, документ передбачає фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі та на Тайвані. Загальний обсяг коштів, передбачених цим законопроєктом становить $118,2 млрд.

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден вніс до Конгресу запит щодо виділення допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму понад $105 млрд.

З того моменту в Сенаті точилися дискусії, зокрема стосовно міграційної реформи та посилення кордону США, що мало розблокувати пакет зовнішньої допомоги. Нова угода приблизно відповідає пропорціям, визначеним у запиті президента США.

Байден закликав якомога скоріше ухвалити законопроєкт

Президент США висловив підтримку законопроєкту, який містить двопартійну угоду щодо кордону, а також допомогу Україні, та закликав Конгрес прискорити його ухвалення в обох палатах.

Про це йдеться в заяві Джо Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

«Ми досягли згоди у двопартійній угоді щодо питань нацбезпеки, яка охоплює найбільш суворий та водночас справедливий перелік прикордонних реформ за останні десятиліття. Я рішуче підтримую це», – зазначив глава Білого дому

Він зазначив, що ця угода зробить кордон США безпечнішим та збереже гуманне ставлення до людей і законної імміграції, що відповідає цінностям Америки.

Крім того, двопартійна угода стосується двох інших важливих пріоритетів.

«Це дозволяє Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу з партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії РФ», – наголосив американський лідер

За його словами, якщо апетити Кремля щодо прагнення контролю над Україною не вгамувати зараз, Путін піде далі, й Сполученим Штатам доведеться витрачати на безпеку більше.

«Ця угода також дає Ізраїлю все необхідне для захисту його народу від терористів ХАМАС. І це надасть життєво важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу», – зауважив президент США

Тепер, наголосив Байден, республіканці в Палаті представників мають вирішити, чи хочуть вони розв’язати проблему – чи воліють і надалі грати в політику з кордоном.

«Я прийняв своє рішення. Я готовий розв’язати проблему. Я готовий охороняти кордон. І американський народ також. Я знаю, що всередині нашої країни є розбіжності, але ми не можемо дозволити партійній політиці стати на шляху виконання наших обов’язків як великої нації», – наголосив президент США

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