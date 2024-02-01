50 млрд євро від ЄС для України – гроші будуть, навіть Орбан проголосував «за»

Рішення про виділення 50 млрд євро від ЄС для України прийнято. Лідери усіх 27 країн Європейського Союзу, навіть прем’єр Угорщини Орбан в четвер, 1 лютого, одноголосно погодилися виділити Україні допомогу в межах програми Ukraine Facility у розмірі 50 млрд євро.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель у X (Twitter).

Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту, – написав він

Новий пакет фінансової допомоги для України розрахований на 2024-2027 роки. Складатиметься із 17 млрд євро грантів і 33 млрд євро позик. З них 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності країни. Гроші надаватимуться за погодженим із Євросоюзом графіком і після виконання Києвом певних умов, пов’язаних із реалізацією ключових реформ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав таке рішення партнерів.

Він зазначив, що значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету України й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу, – написав Шмигаль

Нагадаємо, раніше: Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України

А ЄС пригорозила “ядерним варіантом” покарання Угорщини за блокування допомоги Україні

Ще новини України і світу: До відновлення України будуть залучені японські компанії — Шмигаль