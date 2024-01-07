До відновлення України будуть залучені японські компанії — Шмигаль

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час свого візиту в Україну підтвердила, що японська сторона готує для підписання низку важливих документів щодо співпраці. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на спільному завданні буде залучення приватних японських компаній до відбудови України.

Про це повідомили у пресслужбі очільника українського уряду, передає НСН.

До відновлення України будуть залучені японські компанії

“Продовжуємо зміцнювати торговельні відносини та зв’язки між українським і японським бізнесами. Ми провели зустрічі вже з двома бізнес-делегаціями з Японії й зацікавлені в розміщенні в Україні виробництв провідних японських компаній”, – йдеться у повідомленні.

В українському уряді розраховують, що на Конференції відновлення, яка відбудеться в Токіо наступного місяця, буде досягнуто практичних результатів.

Денис Шмигаль подякував Японії за всебічну підтримку, а також вагому гуманітарну та фінансову допомогу, зокрема, за рішення виділити 1 млрд доларів на забезпечення гуманітарних проєктів і відбудову з готовністю збільшити цю суму до 4,5 млрд доларів через механізми міжнародних інституцій.

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