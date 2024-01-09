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Політика

Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України – Politico

Журналіст
Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України – Politico

Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро.

Як інформує НСН із посиланням на ЄП, про це пише Politico.

Так, три дипломати ЄС повідомили, що Угорщина заявила про можливість зняття вето за умови, що Європейська Рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Politico зазначає, що це дало б угорському прем’єру Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п’ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді.

Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України.

“Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо робити це (погоджувати. – Ред.) з року в рік”, сказав один із дипломатів.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу.

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