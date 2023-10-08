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CуспільствоВійна

“Не може бути необмеженою” – за якої умови може бути зупинена військова допомога Україні від Італії

Журналіст
Не може бути необмеженою – за якої умови може бути зупинена військова допомога Україні від Італії
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Міністр оборони Італії пояснив, у якому разі може бути зупинена військова допомога Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що військова допомога Україні “не може бути необмеженою”, водночас зазначивши, що Італія й надалі планує підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії доки це не почне призводити до спустошення власних оборонних запасів його країни.

Про це італійський міністр сказав в інтерв’ю виданню Fanpage, передає НСН.

За якої умови може бути зупинена військова допомога Україні від Італії за якої умови може бути зупинена військова допомога Україні від Італії

Гвідо Крозетто

“Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей вкладу. З технічної точки зору це обмеження кількості, в той час як з точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося”, – заявив Крозетто.

Водночас Гвідо Крозетто вважає, що на фронті настав стратегічний глухий кут, у зв’язку з чим справ йде до “політичного вирішення конфлікту”.

“Москві ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто правий, але кожен день аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру і початку відновлення захопленої і розчленованої території”, – пояснив міністр оборони Італії.

Як відомо, Гвідо Крозетто висловив думку, що навесні 2024 року Київ та Москва можуть сісти за стіл перемовин.

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