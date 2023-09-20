Військова допомога США та навчання військових можуть бути перервані – що відомо

Зараз готується процес постачання танків Abrams і навчання пілотів F-16. У Пентагоні повідомили, чому військова допомога США може бути перервана

Військова допомога США та навчання військових можуть бути перервані в разі припинення роботи уряду США під час шатдауну (ухвалення нового бюджету).

Про це повідомили речник Пентагону Кріс Шервуд, пише CNN. Про це розповідає НСН.

Військова допомога США та навчання військових можуть бути перервані

Він зауважив, що на військову підтримку України “можуть вплинути відпустки персоналу та призупинення роботи Міністерства оборони” всіх видів діяльності, які вважаються несуттєвими для національної безпеки США. Однак зараз відбувається “розпал критичного контрнаступу проти Росії”, коли Україна потребує безперервної підтримки у “чутливий момент” війни.

“Можливе припинення роботи також може вплинути на доставку та реалізацію допомоги, що надається в рамках іншої програми, відомої як Ініціатива сприяння безпеці України, яка фінансує виробництво ключового обладнання, наприклад танки Abrams, і навчальні програми, такі як навчання пілотів F-16”, – йдеться у статті.

Окрім того, Пентагон також не зможе підписати будь-які нові контракти з оборонними компаніями на виробництво додаткового обладнання в рамках USAI у разі припинення роботи.

Як відомо, Володимир Зеленський впевнений, що Україна невдовзі отримає від США далекобійні ракети ATACMS. За його словами, Київ та Вашингтон “на фінішній прямі” у цьому питанні.

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