Скільки Leopard 2 втратила Україна від початку літнього наступу – цифру назвали в Forbes

Стало відомо, скільки Leopard 2 втратила Україна за час літнього наступу. Цифру назвало американське видання Forbes, передає НСН.

Згідно із даними, оприлюдненими журналістами, за 13 тижнів після початку контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході України українська армія втратила лише п’ять із 71 танка Leopard 2, ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджень і перебувають на ремонті.

За даними “Forbes”, усі втрати “Леопарда-2” відбулися в квадраті площею 25 квадратних миль (близько 65 кв км – УП), що обмежений Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні.

Також журналісти пишуть про високу вірогідність того, що майже кожен член екіпажу п’яти знищених танків – загалом це 20 осіб – встиг залишити свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула.

На фото і відео, що зафіксували чотири з п’яти втрат “Леопарда-2”, видно відкриті люки на баштах і корпусах танків – видання розцінює це як свідчення того, що екіпажі встигли врятуватися.

Пошкоджені танки українці ремонтують у Польщі та Німеччині й повертають їх на фронт.

Видання наголошує, що завдяки фундаментальній міцності 69-тонного “Леопарда-2” цей танк може отримати пошкодження, заїхати на ремонт, повернутися в бій, знову отримати пошкодження і знову відправитися на ремонт.

“Forbes” цитує українського солдата Олександра Солонька, який каже, що західні бойові машини “рятують життя” і що “навіть найбільш критично пошкоджену техніку вдається віддати на ремонт і потім відновити.

Консорціум країн НАТО, до якого входять Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція, разом пообіцяли надати Україні 10 Strv 122s – шведських модифікацій Leopard 2A5, 21 Leopard 2A6 та 74 Leopard 2A4. Всі ці танки, окрім 14 А4, вже прибули на фронт.

Танк A4 1980-х років є найменш складним із Leopard 2. Танки Strv 122 і A6 90-х років мають нову композитну броню, кращу оптику і – у випадку A6 – довшу і дальнобійнішу 120-міліметрову основну гармату.

Німецькі танкобудівні компанії KMW і Rheinmetall побудували Leopard 2 зі спеціальними відсіками для 120-міліметрових боєприпасів, які при влучанні вибухають назовні, подалі від екіпажу. Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під баштою. Коли боєприпаси вибухають, вони злітають разом із баштою і трьома членами екіпажу в небо.

Це головна причина, чому набагато легше пошкодити “Леопард-2” і налякати його екіпаж, ніж знищити “Леопард-2” і вбити його екіпаж. В той час, як точне попадання в російський Т-72 може катастрофічно підірвати танк і екіпаж.

Якщо припустити, що кожен знищений “Леопард-2” залишив по собі візуальні докази свого знищення, то з початку українського контрнаступу 4 червня було списано всього п’ять “Леопардів-2”. Втрати включають два з 50 розгорнутих А4 і три з 21 розгорнутого А6. Жодного знищеного Strv 122 не було підтверджено.

5 танків зовсім виведені з ладу, а ще 10 знаходяться на ремонті, проте українські бригади все ще мають на озброєнні понад 50 активних Leopard 2 з 71 одиниці, що входили до початкової партії.

Нова партія з 14 Leopard 2A4, яка має прибути на початку наступного року, має більш ніж компенсувати ці втрати, зазначає “Forbes”.

Ще більше танків західного виробництва вже в дорозі, в тому числі 31 колишній американський танк М1 Abrams, які мають ще більш важку броню, ніж більшість Leopard 2.

Але українці також отримують щонайменше 165 німецьких Leopard 1A5, які – на відміну від Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams – мають мінімальний броньований захист.

Українські бригади не можуть розраховувати на те, що Leopard 1 зможуть витримувати атаки так, як це робили Leopard 2.

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