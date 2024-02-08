Сенат США провалив голосування за бюджет з допомогою Україні, але є інший план, передає НСН.

7 лютого, у Сенаті Сполучених Штатів Америки провалили голосування закону про бюджет країни, який включає в себе фінансову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також гроші на безпеку американського кордону.

За прискорений подальший розгляд пакета висловилось 50 сенаторів Сполучених Штатів, у той час, коли було потрібно60 голосів. Про це повідомляє видання The Hill.

Тепер Сенат може винести на розгляд так званий “план Б”. Про нього напередодні розповідав лідер демократів Чак Шумер. Це буде законопроєкт, із якого виключать усі норми про кордон. Відповідно далі голосуватимуть лише за виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Своєю чергою представниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу після провального голосування заявила, що члени Республіканської партії, які не підтримали законопроєкт про фінансування потреб нацбезпеки, що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокенському регіону та безпеку кордону, “грають у політичні ігри”.

Багато пропозицій щодо кордону, які містилися у двопартійній угоді — це речі, про які республіканці говорили роками, речі, які вони хотіли змінити. І ми чули республіканців, які казали, що ця угода — найкраще, що вони могли отримати. Тому вони грають у політичні ігри — це чиста політика, і вони повинні понести за це відповідальність, – підкреслила Жан-П’єр

Коли сенат США знову голосуватиме

Як повідомила посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook, великий пакет (Україна/Ізраїль/Тайвань/Міграційна реформа) очікувано не підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа “на заміну”, який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню, – пише Маркарова .

Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті “чистого” законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів.

Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроекту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном (19:00 за Києвом – УНІАН) 8 лютого, – зазначила посол України

Нагадаємо, 5 лютого сенатори США нарешті оприлюднили законопроєкт про бюджет.

Законодавчий пакет вартістю 118,2 мільярда доларів включає:

широкі повноваження президента щодо значного обмеження нелегальних мігрантів на південному кордоні США,

20 мільярдів доларів на потреби кордону США та забезпечення ресурсами для нової прикордонної політики,

близько 60 мільярдів доларів на підтримку України в її боротьбі з Росією,

14 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю,

гуманітарну допомогу для цивільного населення в Газі, на Західному березі річки Йордан і в Україні.

Напередодні президент Джо Байден сказав, що “рішуче підтримує” законопроєкт Сенату про кордон, назвавши його “найжорсткішим і найсправедливішим набором прикордонних реформ за десятиліття”.

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