У США республіканці представили «План перемоги в Україні» – про що йдеться

Три комітети Палати представників Конгресу США, очолювані республіканцями, оприлюднили «План перемоги в Україні», у якому піддають критиці адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Україні та вимагають від нього рішучих дій.

Про це НСН пише з посиланням на Укрінформ.

Пропонований «План перемоги в Україні» за підписом голів комітету в закордонних справах Майкла Маккола, комітету у справах збройних сил – Майка Роджерса та комітету з питань розвідки – Майка Тернера було розроблено ще наприкінці минулого року, але саме зараз він став предметом обговорення в експертному середовищі.

Документ у форматі PDF містить обкладинку з колективним фото сучасних диктаторів: Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна, Алі Хаменеї та Олександра Лукашенка.

У поясненні до плану зазначається, що він «має на меті відповісти на критичні питання щодо підтримки України з боку США та їхніх союзників і представити план перемоги, у якому ми виграємо, а Росія програє».

Оприлюднений документ складається з п’яти розділів: «Загроза», «Пропонований план перемоги», «Нагляд», «Розподіл підтримки» та «Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні».

Росія та альянс, що складається з Китаю, Ірану і його маріонеток (таких як ХАМАС і «Хезболла») та Північної Кореї, працюють разом, щоб підірвати американські інтереси в усьому світі, ідеться в документі. «Їхньою метою є послаблення економіки США, розпад ключових альянсів і встановлення нового світового порядку тоталітаризму, – вважають автори плану. – Від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників».

Голови комітетів зауважують, що Конгрес США несе відповідальність за захист свободи від таких країн, як Росія, Китай та Іран: «Багато хто запитував, чому ми повинні підтримувати Україну, і звіт не лише відповідає на ці питання, він також містить інформацію… для наших виборців – чому наша підтримка необхідна».

«Мантра Байдена про підтримку України «стільки, скільки буде потрібно», – програшна стратегія», вважають вони.

Натомість республіканці Палати представників переконані, що президент Байден повинен представити план перемоги, який заслуговує на довіру, й надати Україні зброю, необхідну для перемоги якомога швидше.

На думку авторів документа, від першого дня війни «виснажливі вагання Байдена щодо надання Україні критично важливої зброї відтермінували українську перемогу». Україні потрібен найбільш далекобійний варіант ATACMS (не на 160, а на 300 км), літаки F-16, а також достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів ППО і бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою. Ця затримка коштує життів українців і американських платників податків, наголошують голови трьох комітетів.

Вони вказують, що шлях до перемоги для України потребуватиме, по-перше, швидкого надання їй критично важливої зброї; по-друге, посилення санкцій проти режиму Путіна; по-третє, передачі Україні 300 млрд заморожених російських суверенних активів.

Конгресмени наголошують на необхідності контролю за американською допомогою, визнаючи, що досі численні перевірки не виявили жодних істотних порушень.

На їхнє переконання, перемога України «запобігатиму російському вторгненню в країну НАТО, яке було б незмірно дорожчим з точки зору американської крові та коштів».

Також зазначається, що у відсотковому відношенні до ВВП Сполучені Штати займають лише 30-те місце за обсягом допомоги Україні. Значно більші внески роблять Польща, країни Балтії, Велика Британія, Норвегія та інші держави. Щодо військової допомоги, то США посідають 14-те місце, відстаючи від Європи, наголошують конгресмени.

Підтримка України з боку США – це не благодійність, вказують вони в пояснювальній записці.

«Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України у боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні», підкреслюють голови ключових комітетів Палати представників.

Пропонований документ «забезпечить Україні можливість досягти необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – резюмують вони, вимагаючи від Байдена представити своє бачення плану перемоги.

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