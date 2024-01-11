Іран планує передати росії нові дрони та ракети – як реагують в Повітряних силах ЗСУ

Іран планує передати росії нові дрони та ракети. Це озброєння може стати викликом для України.

Але наразі Повітряні сили не мають інформації про надходження цього озброєння до рф.

Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Треба побачити, наскільки вони будуть ефективними, в якій кількості вони зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет”, сказав він.

Речник додав, що нічого неочікуваного для України не відбувається, оскільки мова про передачу іранських ракет росії йшла ще рік тому. Але Ігнат наголосив, що нова зброя ворога може становити нові загрози.

“Нове озброєння, яке постачається, звичайно, носить нові загрози та виклики. Збивати балістику можна лише спеціальними засобами, такі як Patriot можуть це робити. Тому постачання балістичних ракет – це будуть викликами для нас. Ми маємо розраховувати на підтримку партнерів”, додав речник.

Ігнат вважає, що росіяни продовжать робити ставку на Shahed-136, якими і зараз атакують Україну, оскільки незрозуміло, який може бути темп виробництва нових дронів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, видання Sky News повідомило, що Іран розробив для рф новий “вибуховий” дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України.

Новий тип дронів оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами.

Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу “земля-земля”.

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