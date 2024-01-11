Скільки російських окупантів воює в Україні станом на січень 2024 року – в ГУР озвучили цифри

В Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, скільки російських окупантів воює в Україні станом на січень 2024 року.

Наразі угруповання російських сухопутних військ, яке воює в Україні, становить 462 тисячі осіб, при цьому укомплектованість ворожих підрозділів становить 92-95%.

Про це в подкасті УП заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує НСН.

Він також зазначив, що на території України перебувають 35 тисяч бійців “Росгвардії”, які забезпечують окупаційний режим на захоплених територіях.

Крім того, росія залучила до війни проти України авіацію і Чорноморський флот.

Як зазначив Скібіцький, укомплектованість ворожих підрозділів зберігається на рівні 92-95%.

“Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89-90%, але продовженням мобілізації їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% це угруповання”, пояснив він.

Скібіцький додав, що це дає військам рф змогу проводити ротації, відводити на відновлення частини, які втратили боєздатність, а також уникати нової хвилі мобілізації.

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