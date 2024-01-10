Іран розробив для рф новий ударний безпілотник Shahed-107, який країна-агресор використовуватиме для атак на Україну.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Sky News.

Інформоване джерело Sky News в службах безпеки стверджує, що Іран розробив новий ударний дрон Shahed-107 для війни росії проти України. А також, схоже, близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу “земля-земля”.

Shahed-107 описують як “вибуховий і розвідувальний” безпілотник, можливо, оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами.

Джерело видання також розповіло, що “кілька одиниць” спеціально розробленого безпілотника, можливо, було запропоновано росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 млн доларів.

За словами джерел, це відображає “значну роботу з проєктування сил, яку проводить Іран для підтримки інтересів росії щодо України”.

Як зазначається, Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням.

Дрон довжиною близько 2,5 метрів і розмахом крил у три метри можна запускати з транспортного засобу та, за оцінками, матиме радіус дії до 1500 км.

Передбачається, що він буде оснащений трансмітером для передачі відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.

Джерело в службі безпеки стверджує, що іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, яка включала безпілотники Shahed-107 і Shahed-136.

Окрім того, зазначається, що партнерство Ірану та росії стане ще більш значущим після постачання країні-агресору іранських балістичних ракет класу “земля-земля”.

Співпраця росії та Ірану

Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Також країни нещодавно домовилися “протидіяти” санкціям Заходу. Голова Міністерства закордонних справ росії сергій лавров назвав це важливим кроком у нарощуванні координації зусиль “членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій”.

Зокрема у листопаді стало відомо, що росія будує завод із виробництва “шахедів”.

Окрім того, росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, а постачання може відбутись вже цієї весни.

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