Слідчі встановили виробників «шахедів», якими росія обстрілює Україну

Експерти офіційно встановили виробників «шахедів», якими росія обстрілює Україну.

Про офіційні результати Офіс генерального прокурора України повідомив у відповіді на запит «Суспільного», передає НСН.

Так, ударні безпілотники типу Shahed-131/136 виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Також слідчі зібрали докази, що іранські Shahed приховуються за російським маркуванням «Герань».

«БпЛА з маркуванням “Герань-2” ідентифіковано як БпЛА-камікадзе типу Shahed-136. Інший вилучений зразок під назвою “Герань-1” ідентифіковано як ударний БпЛА-камікадзе Shahed-131», йдеться у відповіді на запит.

До 9 країн світу направлено запити про міжнародну правову допомогу з метою встановлення шляхів постачання комплектувальних деталей БпЛА подвійного призначення до Ірану та росії.

Втім, висновків щодо ударних безпілотників інших типів, зокрема ймовірних Mohajer-6, «Італмас» та інших, досі немає.

Іранські дрони у війні проти України

Раніше в Офісі генерального прокурора України заявляли, що в українських прокурорів та слідчих немає сумнівів, що іранські посадовці, а також юридичні та фізичні особи причетні до виробництва й постачання дронів до росії. Тоді українські правоохоронці збирали відповідні докази.

Спершу Іран офіційно відкидав звинувачення в постачанні зброї для російських військ, проте в листопаді 2022 року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан визнав, що його країна постачала росії свої безпілотники. Однак це нібито відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Ще новини України: Окупанти вдарили по Бериславу з безпілотника – 1 людина загинула, 1 поранена