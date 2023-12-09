Окупанти вдарили по Бериславу з безпілотника – 1 людина загинула, 1 поранена

Зранку 9 грудня окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині. Внаслідок атаки безпілотника загинула одна людина.

Про це НСН інформує з посиланням на очільника ОВА Олександра Прокудіна.

російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення. Потерпілому надається медична допомога, йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

За повідомленням очільника ОВА, минулої доби противник здійснив 62 обстріли, випустивши 318 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об’єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Також Олександр Прокудін повідомив, що вчора ввечері російська армія атакувала Херсон.

росіяни вдарили по приватному підприємству. Пошкоджено складські приміщення, автівку, знищено продукцію. Також у будівлі вирувала пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Обстріляли й житлові будинки. Постраждала 47-річна жінка. Зараз вона знаходиться у медзакладі. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу Херсона 8 грудня. Відео

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