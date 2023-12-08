єВідновлення в Дії — стартують перші виплати для капітального ремонту житла

єВідновлення в Дії: в Україні найближчим часом почнуть приходити на банківські картки перші виплати для капітального ремонту житла в рамках програми “Відновлення”.

Про це повідомив міністр із питань цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, передає НСН.

“Загалом погоджено 2 768 заяв на понад 665 млн грн. Найближчим часом українці почнуть отримувати кошти на картку єВідновлення”, написав міністр.

За словами Федорова, максимальна сума компенсації – до 350 тисяч гривень на відновлення квартири та до 500 тисяч гривень – для приватного будинку. Кошти приходитимуть двома траншами – спочатку 70%, а потім 30%.

Віцепрем’єр-міністр запевнив, що кошти на картку “єВідновлення” українці почнуть отримувати сьогодні, 8 грудня.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України додали, що на відміну від виплат, які виділялися не терміновий ремонт житла і становили до 200 тисяч гривень, в даному випадку буде введено обов’язкову систему подання двох звітів.

Перший звіт є проміжним і його потрібно подати коли буде використана перша частина траншу, а другий – після закінчення ремонту.

Зазначається, що для подачі звіту про завершений або проміжний ремонт потрібно увійти до “єВідновлення” в розділ “Заяви на виплати”, обрати об’єкт та натиснути на “Повідомити про ремонт”.

Потім слід вказати, на якому етапі ремонт та додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (фото будматеріалів та чеків).

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