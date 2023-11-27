Анонсовано розширення програми єВідновлення в Дії: що зміниться

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми “єВідновлення”. Про це повідомляє пресслужба держвідомства, передає НСН.

Анонсовано розширення програми єВідновлення в Дії

Відтепер, як повідомляється, послуга стала доступною тим, хто мав житло у спільній власності. Для цього в “Дії” потрібно разом подати одну спільну заяву, або кілька окремо. Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює повідомлення та визначить суму компенсації для кожного співвласника згідно з його часткою у власності. Тому в кожного буде і свій житловий сертифікат, який можна буде використати, для того, аби самостійно придбати нову квартиру чи будинок, або обʼєднати сертифікати з іншими співвласниками, щоб разом придбати нове житло.

“Щоб скористатися житловим сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Але робити це необхідно виключно після того, як кожен зі співвласників отримає свій сертифікат”, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі кажуть: вже понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно, для отримання компенсації за програмою “єВідновлення” й придбання нової квартири чи будинку. З них 827 людей вже мають сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Раніше послуга була доступна тільки одноосібним власникам.

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