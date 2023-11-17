Як зміниться строкова служба після війни в Україні: деталі

Після завершення повномасштабної війни в Україні змінять строкову службу. Зокрема, люди будуть призиватися на окремий строк, проходити збори і йти знову у цивільне життя. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Костенко, передає НСН.

Як зміниться строкова служба після війни в Україні

За його словами, нова концепція передбачає коротку підготовку з постійною перепідготовкою.

“Необхідно готувати мобілізаційний ресурс і не відривати людей надовго від цивільного життя. Вся наша армія має бути контрактною і складатися з професіоналів”, – вказано у повідомленні.

Він додав, що людей потрібно буде призивати, створювати умови і вони будуть на постійній основі перебувати в армії.

“Інше – це люди, які будуть призиватися на окремий строк, проходити збори і йти знову у цивільне життя – це підготовка мобілізаційних ресурсів, які в умовах повномасштабного вторгнення стануть до лав ЗСУ”, – мовиться у повідомленні.

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