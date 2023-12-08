У кожній школі будуть поліцейські, які стежитимуть за порядком – Клименко

Безпеку в українських школах будуть посилювати, зокрема, у прифронтових та прикордонних районах. У кожному навчальному закладі з’явиться поліцейський та металошукачі. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН.

У кожній школі будуть поліцейські, які стежитимуть за порядком

За словами Клименка, посилювати безпеку у навчальних закладах почнуть саме зі шкіл та гімназій. Він наголосив, що в Україні у звичайному та змішаному режимі працює близько 10 тисяч шкіл. У першу чергу МВС візьметься за навчальні заклади, які знаходяться ближче до зони бойових дій і кордону з РФ та Білоруссю.

“Мета – щоб у кожній школі був працівник поліції. Цей працівник буде відібраний і відповідно навчений за новими навчальними програмами та екіпірований. З вчителями та керівництвом навчальних закладів буде вживати заходів щодо пропускного режиму, публічного порядку, реагування на заяви і повідомлення, які будемо отримувати”, – пояснив міністр.

Клименко підкреслив, що поліцейські у школах будуть допомагати з переміщенням дітей до укриттів. За словами глави МВС, в Україні ще раз перевірять укриття у школах, а також самі території навчальних закладів і навіть магазини поряд.

“Ми говоримо і про рамкові й аркові детектори та металошукачі, щоб сторонні особи не змогли зайти до навчального закладу, щоб діти не змогли принести заборонені предмети”, – додав Клименко.

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