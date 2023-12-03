Військові рф вдарили по центру Херсона 3 грудня з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок удару відомо про загиблу людину та постраждалих

Про це повідомив глава міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує НСН.

росіяни влучили у багатоповерховий будинок. Там загинула одна людина, ще троє — поранені. Їм надають медичну допомогу.

Також росіяни вдарили по двох лікарнях міста. Пошкоджені будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, загиблих немає, розповів очільник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти вдарили по центру Херсона 3 грудня – одна людина загинула, є поранені

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, здійснили мінометний обстріл села Садове Херсонської області. Унаслідок удару загинув чоловік.

Ситуація в області

За даними ОВА, за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 397 снарядів із мінометів, артилерії, «градів», протитанкових ракетних комплексів, танків, авіації та безпілотників. Зокрема, по Херсону випустили 27 снарядів.

Російські військові поцілили по житлових кварталах населених пунктів регіону; території заводу в Херсоні; електромережі в Херсонському районі.

Унаслідок російської агресії 1 людина зазнала поранень.

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