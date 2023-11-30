Окупанти обстріляли село Садове на Херсонщині, загинула жінка

Вдень 30 листопада російські окупаційні війська обстріляли село Садове на Херсонщині. Зранку загарбники вдарили по Херсону.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА і очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що приблизно о 11:30 російська армія обстріляла з артилерії село Садове неподалік Херсона. Травм, несумісних із життям, зазнала 59-річна жителька.

За даними ОВА, близько 9.30 окупанти вдарили по Херсону, по мікрорайону Корабел.

Внаслідок обстрілу поранений 71-річний чоловік, у нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітки та обличчя. Потерпілому надали меддопомогу. Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 30 листопада атакувала село Дарʼївка неподалік Херсона. Постраждали четверо людей.

Ситуація в регіоні

За минулу добу росіяни здійснили 107 обстрілів Херсонщини, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, «градів», танків, безпілотників та авіації.

По самому Херсону окупанти випустили 23 снаряди.

російські військові поцілили в житлові квартали, об’єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні, а також у медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, а ще п’ятеро зазнали поранень.

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