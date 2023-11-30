5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаХерсон

Окупанти обстріляли село Садове на Херсонщині, загинула жінка

Журналіст
Окупанти обстріляли село Садове на Херсонщині, загинула жінка
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Вдень 30 листопада російські окупаційні війська обстріляли село Садове на Херсонщині. Зранку загарбники вдарили по Херсону.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА і очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що приблизно о 11:30 російська армія обстріляла з артилерії село Садове неподалік Херсона. Травм, несумісних із життям, зазнала 59-річна жителька.

За даними ОВА, близько 9.30 окупанти вдарили по Херсону, по мікрорайону Корабел.

Внаслідок обстрілу поранений 71-річний чоловік, у нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітки та обличчя. Потерпілому надали меддопомогу. Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 30 листопада атакувала село Дарʼївка неподалік Херсона. Постраждали четверо людей.

Ситуація в регіоні

За минулу добу росіяни здійснили 107 обстрілів Херсонщини, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, «градів», танків, безпілотників та авіації.

По самому Херсону окупанти випустили 23 снаряди.

російські військові поцілили в житлові квартали, об’єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні, а також у медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, а ще п’ятеро зазнали поранень.

Ще новини України: Нічна атака «шахедами» 30 листопада – Ігнат назвав цілі і маршрути ворога

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×