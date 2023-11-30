Нічна атака «шахедами» 30 листопада – Ігнат назвав цілі і маршрути ворога

Нічна атака «шахедами» 30 листопада: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці.

Під час нічної атаки дронами-камікадзе по Україні 30 листопада у росіян були незмінні цілі – це військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Щоразу ворог корегує маршрути польотів «шахедів». Про це Ігнат повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає НСН з посиланням на ТСН.

Цілі ворога

“Цілі незмінні. Об’єкти, які вони хочуть вражати, – в них є великі списки. Я думаю, що всі цілі зрештою відомі – і їм, і ми можемо здогадуватися. Ми не можемо офіційно про це говорити, це є військові об’єкти, критичної інфраструктури”, сказав речник ПС.

Маршрути польотів дронів

Ігнат зазначив, що росіяни щоразу змінюють маршрути польотів дронів.

“Зазвичай ворог кожний «шахед» запрограмовує на ту чи іншу ціль. Ну летять вони зрештою по відомих маршрутах. Кожного разу вони корегують ці маршрути, змінюють їх, щоб ми не очікували їх у тому напрямку, в якому вони летіли буквально вчора”, пояснив він.

Нічна атака «шахедами» 30 листопада – що ще відомо

Ігнат додав, що вночі росіяни запустили дрони з південно-східного напрямку. Перша хвиля БпЛА була успішно знищена на Одещині.

“А далі вже противник по відпрацьованій схемі, застосовуючи кілька напрямків, і в північні області були направлені БпЛА, які знищувались по мірі слідування. А також – захід, аж до Хмельницької області. Саме там закінчують вони свої маршрути”, повідомив представник ПС.

Також він додав:

“Шкода, що не було такого результату, як учора, коли 100% було знищено. Але 14 із 20-ти – це дуже і дуже непоганий результат”,

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 30 листопада запустили по Україні 20 «шахедів», а також влаштували обстріли ракетами С-300, про це ми писали ТУТ.

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