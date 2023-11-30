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Тег:
ВійнаХмельницький

Біля Хмельницької АЕС пролунали вибухи – МАГАТЕ

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Біля Хмельницької АЕС пролунали вибухи – МАГАТЕ
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Біля Хмельницької АЕС пролунали вибухи. Їх зафіксували минулої ночі 29 листопада експерти МАГАТЕ, які знаходяться на станції, передає НСН.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

На Заході України група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що, перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості, – зазначили в агентстві

Станція не постраждала безпосередньо, але інцидент показав – поки триває війна, усі АЕС України залишаються в небезпеці, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Весь світ переважно зосереджений – і це справедливо – на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС… оскільки вона розташована на передовій, – зазначив Гроссі, маючи на увазі, що ця станція окупована російськими військами. – Але вчорашня подія нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, яким потенційно теж загрожують ракетні та інші атаки

За словами очільника МАГАТЕ, усі ядерні об’єкти України залишаються уразливими: або безпосередньо з огляду на ймовірні влучання ракет, або побічно – якщо буде порушено їх електропостачання.

Нагадаємо, останнім часом росіяни регулярно атакують Хмельницьку область під час повітряних атак. Лунали вибухи на Хмельниччині і цієї ночі.

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