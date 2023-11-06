Вибухи під Маріуполем: що сталося у селищі Седове, яке росіяни вважали глибоким тилом?

5 листопада увечері пролунали потужні вибухи під Маріуполем. НСН, посилаючись на низку джерел розповість, що сталося у селищі Седове, яке росіяни вважали своїм глибоким тилом.

Ввечері 5 листопада у селищі Седове Новоазовського району, яке було окуповане ще з 2014 року, почалися вибухи. Як стало відомо, Збройні сили України завдали ракетного удару.

За інформацією місцевих мешканців, удар прийшовся по складу з боєприпасами. Почалася вибухова реакція, як триває і станом на ранок, 6 листопада. Про це пише видання Маріуполь 0629.

Місцеві жителі кажуть, що на складі навряд чи вдасться врятувати хоча б щось.

Прокоментував «бавовну» і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він підтвердив, що у селищі Сєдове, біля Маріуполя, стався великий «приліт» у великий склад боєприпасів російських окупаційних військ.

Звук детонації було чути у Маріуполі та по всьому району, а під удар також потрапили гелікоптери, які тут ремонтували, та військова техніка.

Новоазовський район. Майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. Було перетворено. Вже. Краса. До ранку буде детонувати точно. З місця кажуть лише третина складу зараз зруйнована, але врятувати там не вийде нічого, — написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Він також пізніше додав, що в селищі зникла електрика, зокрема зазначив, що раніше окупанти зробили Сєдове закритим для відвідувачів населеним пунктом.

Седове Новоазовського району знаходиться від лінії зіткнення на відстані більше 200 км. У 2014 року там не відбувалося бойових дій, росіяни вважали це глибоким тилом.

За роки окупації загарбники перетворили курортне селище на військову базу. В’їзд не мешканцям села у Седово заборонений, навіть для громадян самої РФ.

Вибухи під Маріуполем: відео

Ось такі відео з селища Седове публікують місцеві мешканці.

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