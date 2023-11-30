Нічна повітряна атака 30 листопада: під завалами шукають людей, серед поранених діти – все, що відомо

Ворогом була здійснена по Україні чергова нічна повітряна атака 30 листопада. Є руйнування і постраждалі. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил, у ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ -рф. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

Нічна повітряна атака 30 листопада: ситуація в регіонах

Донеччина

Шістьма ракетами «С-300» окупанти вночі одночасно вдарили по Покровькому району Донеччини. Про це повідомляє голова МВС Клименко. Він оприлюднив фото і відео.

Парамедики поліції врятували немовля. Кадри порятунку – на відео.

Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

Покровськ: серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.

Новоградівка: влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.

Мирноград: росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнав відділ поліції.

На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.

Хмельниччина

Уночі 30 листопада російські війська завдали чергової атаки по Хмельниччині ударними “шахедами”. Під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 04.34 і тривала понад годину, у Шепетівському районі пролунали вибухи — спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Жителі Шепетівського району могли чути вибухи. Працюють сили ППО, – написав у соцмережах посадовець

Після оголошення відбою повітряної тривоги Тюрін поінформував:

Під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА в Шепетівському районі працювали сили ППО. Внаслідок їх збиття уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються

Дніпропетровщина

Близько опівночі захисники з ПвК “Схід” знищили на Дніпропетровщині 3 ворожі безпілотники. Всі шахеди збили над Нікопольщиною. Про це розповів начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

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