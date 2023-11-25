Нічна атака 25 листопада: ворог застосував близько 75 «шахедів» та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це інформує НСН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 25 листопада 2023 року противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу «Shahed», йдеться у повідомленні.

Усього окупанти запустили близько 75 «шахедів» із двох напрямків – Приморсько-Ахтарську та району Курської області.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

Основний удар був спрямований на Київ. Уламки збитих дронів впали у Солом’янському, Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах. Обійшлося без жертв, є постраждалі, наслідки уточнюються.

До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136». Переважна більшість – на Київщині.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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