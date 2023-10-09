Як вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні – думка експерта

Чи вплине війна в Ізраїлі на допомогу Україні. Думкою поділився військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На світовій арені є країни, які зацікавлені в тому, щоб множити конфлікти. Загострення між ХАМАС та Ізраїлем продемонструвало певну слабкість Заходу, який раніше критикував Ізраїль за ведення війни та пропонував надати більшу автономію палестинському народові.

Про це Олександр Мусієнко сказав 24 каналу, передає НСН.

Експерт пояснив, що поки на Заході лунали такі пропозиції, ХАМАС “нарощував м’язи”. Він наголосив, що проблему варто вирішувати, а не відкладати.

Війна в Ізраїлі. Чи зміниться підтримка України

Ситуація в Ізраїлі навряд чи вплине на допомогу Україні, адже це цілком різні питання.

На його думку, рф може скористатися тим, що відбувається в Ізраїлі, тільки для створення інформаційно-пропагандистського ефекту. Наприклад, до цього говорили про Іран, який нарощував активність, створював ядерну програму, але це також не знизило підтримку України, додав експерт.

“Все, що відбувається, – це війна окремих держав Сходу проти глобального Заходу. Вона відбувається на різних майданчиках бойових дій і час від часу загоряється в різних місцях. Мета цього одна-продемонструвати слабкість Заходу і не життєздатність західного проекту цивілізації”, зазначив Мусієнко.

За лаштунками цих процесів перебувають Іран та росія і невідомо, яку роль зберігає Китай, бо з одного боку, він це підтримує, а з іншого – залишається максимально далеко, щоб уникнути будь-яких звинувачень. Відтак, на тлі всього цього можуть збільшуватися конфлікти там, де буде така змога. Наприклад, у місцях, де вони не згасали, або залишалися невирішеними – все це ми зараз бачимо.

Що свідчить про певну слабкість Заходу

За словами Мусієнка, Ізраїль очевидно переможе терористів ХАМАС, але питання в тому, що робити з тими, хто був за лаштунками цієї ситуації. Проявами слабкості Заходу військовий експерт назвав критику Ізраїля у веденні війни, яка раніше звучала, та заклики надати більшу автономію палестинцям.

Відтак, країнам Заходу сьогодні важливо залишатися єдиними та діяти заодно.

“Це все елементи війни, яку ведуть і проти нас, і проти Заходу, а ми все-таки прагнемо бути частиною Заходу і, думаю, такими і є. Все, що відбувається, не може відвернути увагу від України, адже це проблема одного цілого, тому, думаю, нам не варто чекати перегляду якихось рішень”, підкреслив Мусієнко.

Раніше ми писали про те, що відбувається в Ізраїлі 9 жовтня і як реагує світ.

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