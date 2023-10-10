В Ізраїлі мати і батько вбили 7 бойовиків ХАМАС заради порятунку дітей-немовлят

В Ізраїлі мати і батько вбили 7 бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх 10-місячних дітей. Однак подружжя загинуло.

Їхню історію розповів консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков на своїй сторінці у Facebook, передає НСН.

Ізраїльське подружжя Адар та Ітай Бердичівські із кібуцу Кфар Аза були офіцерами та мали вдома зброю.

Коли бойовики наближалися до їхньої домівки, подружжя сховало своїх 10-місячних близнюків у мамаді (укріплена кімната в оселі). Самі вони залишилися чекати на палестинців у будинку, аби відвернути їхню увагу від дітей.

На жаль, Адар та Ітай загинули, однак на порозі їхнього будинку лежали трупи сімох бойовиків.

Діти загиблого подружжя 13 годин провели у бомбосховищі наодинці, допоки не були знайдені дядьком та дідусем.

“Вони у безпеці, оточені любов’ю та турботою. Їх знайшли брат Ітая та батько Адар, які весь цей час билися з терористами. (Вони – ред.) врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких”, розповів Олег Вишняков.

В Ізраїлі мати і батько вбили 7 бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх 10-місячних дітей

Нагадаємо, вранці 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль ракетами та вдерся на територію країни.

9 жовтня Ізраїль повідомив, що повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази.

Станом на вечір 9 жовтня було відомо про 900 загиблих внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль. Ще 2500 людей зазнали поранень.

Раніше ми писали, що ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем.

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