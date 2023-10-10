ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем

Бойовики ХАМАС заявили про нібито готовність до переговорів з Ізраїлем, оскільки «всі цілі були досягнуті».

Високопоставлений чиновник ХАМАСу заявив, що група відкрита до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки «досягнула своїх цілей».

Про це повідомив високопоставлений чиновник ХАМАСу Мусса Абу Марзука в інтервʼю Al Jazeera, передає НСН.

У телефонному інтерв’ю Муссе Абу Марзук запитали, чи бажає угруповання обговорювати можливе припинення вогню. У відповідь на це він сказав, що ХАМАС відкритий до «чогось такого» і до «всіх політичних діалогів».

Він також повідомив, що ХАМАС захопив «десятки» людей, які мають подвійне громадянство Ізраїлю та іншої країни. Йдеться зокрема і про громадян росії та Китаю.

Війна в Ізраїлі

Палестинське ісламське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, зранку 7 жовтня оголосило про початок операції «Потоп Аль-Акса» пугруповання ХАМАСроти Ізраїлю. По країні випустили шквал ракет, бойовики проникли на територію Ізраїлю в низці різних місць.

Армія Ізраїлю у відповідь оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у Секторі Гази. Станом на вечір 7 жовтня ізраїльські військові відновили контроль над більшістю прикордонних громад із Сектором Гази, куди проникли бойовики.

Унаслідок обстрілів та бойових дій є сотні загиблих та поранених, точна кількість поки що невідома. У мережі публікували відео з тілами людей, яких, як стверджується, вбили бойовики, що проникли в Ізраїль.

Також в Ізраїлі підтвердили, що ХАМАС захопив цивільних заручників та військовополонених. Лідер ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив, що його організація планує обміняти їх на «палестинських в’язнів».

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