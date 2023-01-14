У Польщі українські біженці мають повернути частину виплат – кого і коли це стосується

У Польщі українські біженці мають повернути виплату, яку було незаконно нараховано.

Біженець мають право на допомогу, поки перебувають на території Польщі. Якщо ж українець виїжджає з Польщі, він має попередити ZUS (управління соцстрахування) та перестати отримувати виплати. У протилежному випадку надмірно нараховані суми доведеться повернути.

Про це повідомила у своєму Telegram юрист Вікторія Корєтнік, передає НСН.

“Якщо за місяць, наступний за місяцем, в якому громадянин України виїхав з Польщі, йому було виплачено допомогу 500+ або інші соціальні виплати, вона вважається такою, на яку він не мав права, і ці кошти потрібно повернути”, пояснила вона.

Виплачені кошти треба повернути до Закладу соціального страхування на банківський рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Якщо переказ здійснюється із закордонного банківського рахунку, наприклад, з українського, перед номером рахунку треба додати PL (тобто PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Додатково в даних платежу треба вказати код BIC (SWIFT): BPKOPLPW

У призначенні платежу треба вказати ім’я та прізвище одержувача допомоги, номер справи, а також приписку: 500. (Як дізнатися номер справи? Ви отримували лист про призначення допомоги, там і вказаний номер справи( znak sprawy ).

Дізнатися більше про повернення коштів можна у відділах ZUS у Кракові за номером телефону +48 22 444 02 55 з понеділка по п’ятницю (8:00-18:00) або написавши на електронну пошту ua@zus.pl

Зазначимо, у Польщі з листопада українських біженців зобов’язали самостійно оплачувати житло. А з 1 січня 2023-го також стали платними для українців пансіонати, гуртожитки та санаторії. Така ініціатива, на думку уряду, мотивує біженців якнайшвидше приступити до роботи в Польщі та винаймати житло за свій рахунок.

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