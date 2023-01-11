Які зміни чекають українських переселенців у Польщі з березня 2023 року

Повномасштабна війна в Україні триває, тому тисячі українців залишаються за кордоном. Найбільше українських переселенців у Польщі. Які зміни на них чекають з березня 2023 року

Які зміни чекають українських переселенців у Польщі з 1 березня 2023 року розповідає НСН

Важливі зміни з березня 2023 року

Польські законодавці вирішили дещо врегулювати питання допомоги для громадян України, тому з 1 березня 2023 року на українських переселенців чекає низка змін.

Турбуватися за перебування на території Польщі не варто, воно, як і раніше, залишається бажаним.

Усі нові правила та зміни перебування українців у Польщі викладено у змінах до спецзакону Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Польські урядовці працювали над змінами кілька місяців.

За урядові зміни депутати нижньої палати польського парламенту Сейму проголосували майже одноголосно, тепер своє слово має сказати верхня палата польського парламенту – Сенат.

Після погодження Сенату, свій підпис має поставити президент. Після цього нові зміни набудуть чинності.

Загалом, основні зміни стосуються документів та виплат, які отримують біженці.

Які зміни чекають українських переселенців у Польщі

Статус PESEL UKR

Зміни торкнулися особливого статусу для українських переселенців PESEL UKR. Цей статус дає право громадянам України отримати соціальну допомогу та медичні послуги, працевлаштуватися та навчатися у Польщі.

Від 24 лютого 2022 року особи, які приїжджали до Польщі, не зобов’язані були оформлювати PESEL UKR. Українці робили його за бажанням. Оскільки перебувати на польській території можна було і без цього документа, не всі переселенці оформлювали статус PESEL UKR.

Раніше на виготовлення PESEL UKR давали 90 днів від перетину кордону, проте з березня 2023 року ситуація зміниться.

Статус PESEL UKR стане обов’язковим для кожного українця, який перетнув польський кордон і хоче залишитись у Польщі.

На його оформлення буде надаватися рівно 30 днів. Крім того, це правило стосується і новоприбулих українців, і тих, хто в’їхав до країни після 24 лютого.

Оплата житла

Сьогодні у Польщі діє програма допомоги українцям під назвою 40+. Вона забезпечує проживання та харчування українських переселенців.

Громадяни Польщі, які прихистили українців у себе вдома, отримують від держави 40 злотих за добу протягом 120 днів від моменту першого в’їзду біженця на територію Польщі.

Проте з 1 березня 2023 року на українців чекають зміни у цій сфері. Буде запроваджено оплату за житло для тих біженців, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів.

Тобто українець буде сплачувати 50% від вартості, але не більше ніж 40 злотих за добу. А з травня 2023 року, коли строк перебування перевищить 180 днів, сума буде більшою: 75%, але не більше ніж 60 злотих за добу.

Втім, визначено категорії осіб, які звільняються від сплати за колективне житло:

особи з інвалідністю;

пенсіонери та ті, хто потребує догляду;

вагітні жінки;

особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

Соціальна допомога тепер не для всіх

Польські урядовці хочуть контролювати соціальні виплати, які отримують українці. Вони неодноразово наголошували, що допомогу мають отримувати ті, хто справді цього потребує.

Тому, якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, його статус UKR скасовується, а також припиняються всі виплати.

Після повернення до Польщі українець зможе поновити статус PESEL UKR та виплату соцдопомоги. Проте не варто розраховувати на виплати, перебуваючи в Україні.

Крім того, нові зміни до спецзакону надають право органам соціального страхування (ZUS) отримувати від Прикордонної служби інформацію з реєстру про перетин українцями кордону. Тому обдурити систему не вдасться.

Diia.pl

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування у РП для біженців.

Цей документ разом із закордонним паспортом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без потреби оформлювати візу. Також цієї посвідки достатньо для подорожей Європою та світом.

До речі, зі спецзакону також буде видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до трьох років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі утікачам від війни в Україні упродовж 1,5 року – до 24 серпня 2023 року.

Карта побиту для українців

Ті українці, які легально працюють у Польщі або відкрили власний бізнес, з 1 квітня 2023 року зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання — карти побиту.

Джерело

Польща змінила правила надання допомоги українським біженцям – що треба знати