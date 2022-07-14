У Польщі збільшилася кількість вакансій для жінок з України: яку роботу пропонують і скільки платять

Влітку у Польщі майже утричі збільшилась кількість вакансій для жінок з України. Попит на роботу серед українок зростає, адже пільги для біженців скасовують, і їм потрібно якось заробляти собі на життя.

Про те, які пропозиції по роботі є для українських жінок у Польщі станом на сьогоднішній день, розповіли в агенції по працевлаштуванню Gremi Personal, передає NNS з посиланням на Тoday.ua.

З початком туристичного сезону жінки з України усе частіше почали працювати у сфері обслуговування – готелях, кафе та ресторанах. Без знання польської мови і досвіду вони не можуть розраховувати на кваліфіковану роботу, а от помічницями на кухні або покоївками їх беруть залюбки. У місяць така робота може приносити 2800-3300 злотих на руки (17,1 -20,2 тис.грн).

Також у червні зросла кількість вакансій на підприємствах харчової промисловості – рибзаводах та мясокомбінатах, де українські біженки можуть отримати 3300-3500 злотих на місяць (20,2-21,4 тис.грн).

З серпня у Польщі очікується більше пропозицій по роботі у сфері логістики (зарплата – 2800-3000 злотих), а з жовтня – на підприємствах легкої промисловості та виготовленні електроніки (2900-3500 злотих), адже ці галузі починають завчасно готуватися до зимових свят, нарощуючи виробництво. Тому українки, які залишатимуться у Польщі, зможуть знайти собі роботу навіть без знання мови.

Через те, що більшість вакансій у Польші раніше були для чоловіків, то жінки почали займати деякі з них. Наприклад, на підприємства почали брати на роботу жінок-карщиків. Також українки освоїли професію операторів автозавантажувачів на підприємствах логістики.

На кваліфіковану роботу українки також влаштовуються, якщо знають хоча б англійську мову. Деякі знають й польську. Їх зарплата починається від 4 000 злотих.

У Польщі підвищили зарплати заробітчанам на вакансії для чоловіків – кого чекають на роботу