Робота у Польщі для українців: що потрібно знати про зарплату і податки

Польща прийняла найбільше українських біженців. Багато хто шукає роботу. Що треба знати про зарплату і податки українцям

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

“Нетто” і “брутто” – що це

При пошуку роботи в Польщі претенденти часто стикаються з такими поняттями, як заробітна плата «брутто» та «нетто».

Зарплата брутто – це сума, яку зазвичай вказують у договорі про працевлаштування, але вона не включає виплати податків і зборів.

Зарплата нетто — це сума, яку отримає працівник «на руки» після того, як будуть сплачені всі збори та податки.

По суті це як у нас “чистими” та “брудними”.

Податки

У Польщі існує прибутковий податок або Personal Income Tax (PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych або podatek od dochodów osobistych), що розраховується із прибутку фізичних осіб. PIT у Польщі нараховується на всі доходи фізичних осіб, крім окремо визначених у законі.

Як розраховується

На 2022 рік у разі доходів до 120 000 злотих на рік прибутковий податок розраховують за такою формулою: 17% – 5100 zl. Тут 5100 zl – це kwota zmniejszająca (зменшувальна сума) і вона становить 17% неоподатковуваного мінімуму (2022 року – 30 000 zl на рік)”, – йдеться у повідомленні.

З 1 липня 2022 року планується зменшити ставку податку на 12%.

У польському законодавстві передбачено кілька випадків визволення від сплати PIT. Наприклад, іноземці, віком до 26 років, які офіційно працюють за трудовим договором (umowa o pracę) і мають річний дохід до 85 528 злотих, звільняються від сплати прибуткового податку. Можливо, ця інформація стане в нагоді українським біженцям.

Також із заробітної плати брутто у Польщі відраховуються соціальні виплати до Управління соціального забезпечення (ZUS). Їх декілька:

ubezpieczenie rentowe (внесок при втраті працездатності) – 1,5%;

ubezpieczenie emerytalne (пенсійний внесок) – 9,76%;

ubezpieczenie chorobowe (внесок у разі хвороби на оплату лікарняного листа) – 2,45%;

ubezpieczenie zdrowotne (медичне страхування) – 9% від брутто (сума перших трьох внесків).

“Ці внески обов’язково відраховуються, якщо робітник працевлаштувався за трудовим договором. Але якщо він працює за договором-дорученням, то можна не сплачувати внесок за оплату лікарняного листа (ubezpieczenie chorobowe)”, – розповідають експерти.

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