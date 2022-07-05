У Польщі підвищили зарплати заробітчанам на вакансії для чоловіків – кого чекають на роботу

Польща потребує нових робочих рук. Упродовж останнього місяця польські роботодавці підвищили зарплати заробітчанам на 10-15%. Але це стосується лише робочих місць, на яких трудяться чоловіки. Переважна більшість роботи розрахована саме на них

Через великий наплив біженців, а точніше біженок з України, польський ринок праці перенасичений жіночою робочою силою. Однак не скрізь і далеко не всі вакансії можна заповнити жінками, навіть українськими. Є немало роботи, яка потребує великих фізичних зусиль, і з якою жінка об’єктивно не впорається. Тому на польському ринку праці багато незаповнених вакансій, які розраховані на чоловіків.

Якщо до війни співвідношення між “жіночими” та “чоловічими” вакансіями на ринку праці в Польщі було 30/70, то тепер 60/1000. Такі дані наводить агентство з працевлаштування у Польщі Gremi Personal. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Польський ринок критично потребує роботи чоловіків. І найближчими місяцями кількість вакансій для них тільки збільшуватиметься. Тому роботодавці конкурують за тих чоловіків з України, які залишились у Польщі. А також починають рекрутувати на роботу до Польщі громадян із країн Середньої Азії”, – повідомила директорка департаменту рекрутерів Gremi Personal Ганна Джоболда.

Сфери, які найбільше потребують чоловічої робочої сили:

підприємства металургійної та важкої промисловості,

логістика;

харчові підприємства;

будівництво.

Які зарплати обіцяють?

Зарплати, які обіцяють чоловікам у Польщі, значно нижчі за ті, що можна заробити в Німеччині або у Великобританії. Але й влаштуватись на роботу у наших найближчих сусідів простіше, ніж у німців або в англійців. Та й порівняно з Україною в Польщі все одно платять більше. І головне, що там є робота.

Донедавна зарплата некваліфікованого персоналу на “чоловічих” спеціальностях становила 16 злотих на годину. Тепер, коли її підвищили, вона стала 17 злотих. За місяць набігає додатково 400-500 злотих. У гривнях це буде 2,6-3,3 тис.грн. Отже тепер за роботу, що не потребує високої кваліфікації, заробітчани-чоловіки можуть отримати до 3800 злотих, що на наші гроші становить 25,1 тис. грн. Причому це береться вже “чиста” зарплата – після всіх відрахувань.

Та якщо взяти до уваги ще й більш кваліфіковану роботу, то середня зарплата чоловіків-заробітчан у Польщі становить 4000 злотих (26,5 тис. грн). А спеціалісти високої кваліфікації можуть розраховувати на заробіток від 4500 злотих (від 29,8 тис. грн).

У Польщі дефіцит фахівців чоловічих спеціальностей –які вакансії затребувані