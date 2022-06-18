Робота на літо для українців: вакансії, зарплата, досвід роботи

В Україні з настанням літа трохи пожвавився ринок праці. Найбільше зросла кількість вакансій у сфері роздрібної торгівлі. Яка робота на літо пропонується українцям

Роботу на літо пропонують продавцям, касирам, вантажникам, водіям та працівникам складів.

Взагалі, найактивніше ринок праці відновлюється у сфері рітейлу. Втім, нічого дивного, роздрібна торгівля почала повертатися свої позиції на звільнених територіях раніше за решту галузей. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Згідно з цими даними, зараз на одне вакантне місце у сфері рітейлу претендує в середньому 4 особи.

Найчастіше пропонують таку роботу на літо:

продавців-касирів. Такі пропозиції становлять 30% від усіх вакансій у сфері торгівлі. Роботодавці пропонують середню зарплату за такими вакансіями 13 800 грн;

таємних покупців. Таких вакансій 17% від усіх пропозицій. Зарплата за ними пропонується дуже скромна – до 10 тисяч грн (залежно від обсягу виконаної роботи);

менеджерів із продажу. Таких пропозицій близько 11% від загальної кількості. І зарплати тут пропонують вище: у середньому по 21 300 грн. на місяць;

менеджерів з роботи з клієнтами актуальних вакансій 6%. Середня пропозиція із зарплати на цій позиції становить 25 000 грн;

менеджерів магазинів. Тут також у середньому пропонують зарплатню 25 тис. грн.

Найнижча зарплата, яку пропонують у роздрібній торгівлі – 9200 грн. Таку місячну “платню” обіцяють у половині всіх запропонованих вакансій.

Далі пропозиції щодо зарплати розташовуються таким чином:

від 16500 грн – 23%;

від 23700 – 14%;

від 31000 – 8%;

від 38200 – 5%.

Які вимоги до досвіду роботи?

А ось тут якраз роботодавці готові виявляти гнучкість. На 62% вакансій у сфері торгівлі готові брати людей без досвіду. На місці обіцяють все показати та всьому навчити. Причому роботодавці готові взяти на себе витрати на курси та тренінги.

На третину вакансій бажають людей із досвідом роботи від року до 3 років. У 6% запропонованих робочих місць хочуть працівників із досвідом від 3 до 6 років. І лише на 1% вакансій шукають досвідченіших фахівців.

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