У яких містах України максимум вакансій і висока зарплата під час війни

В Україні спостерігається криза на ринку праці: попит у рази перевищує пропозицію. Робота є, але вакансій менше, ніж до воєнного стану. Експерти проаналізували ситуацію та розповіли, де висока зарплата під час війни

За офіційними даними, близько 5 мільйонів українців втратили роботу після нападу Росії. Наразі найбільше вакансій представлено у Києві. Максимальна конкуренція спостерігається у Харківській області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Київ є лідером за кількістю вакансій. Тут зосереджено 36% актуальних пропозицій. Львів посідає друге місце – 17,1%.

В українській столиці пропонують максимальні заробітні плати – у середньому 29 200 гривень. У Львові середня оплата праці – 21 600 гривень. В трійку лідерів входить Полтавська область. Там роботодавці обіцяють працівникам 22 300 гривень на місяць.

Найпопулярніші професії – менеджери з продажу та ІТ-фахівці. Залишаються затребуваними маркетологи, піарники, фахівці з реклами, логістики та професіонали у транспортній сфері. Є вакансії для робітників без досвіду.

Кількість претендентів на Харківщину в рази перевищує кількість вакансій. На одне робоче місце претендують аж 19 людей. На Одещині цей показник трохи нижчий – 14 спеціалістів, у Запорізькій – 17.

Ринок праці в Україні: які спеціалісти затребувані під час війни