Ринок праці в Україні: які спеціалісти затребувані під час війни

З початку повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти нашої країни, ринок праці в Україні зазнав величезних втрат. Багато людей втратили свої робочі місця, і для багатьох робота стала недосяжною метою. Які спеціалісти затребувані у воєнний час в Україні

Багато українців залишилося без роботи. Водночас є окремі сфери зайнятості, в яких пропозиція роботи вища, ніж в інших галузях. Проте є й чимало спеціалістів, які виявилися зовсім незатребуваними. А загалом, попит ринку праці значно випереджає кількість пропозицій, які виставляють роботодавці.

Кадровий портал grc.ua зробив детальний аналіз бази даних і резюме, які представлені на ринку праці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Згідно з обробленими даними, у квітні на одне робоче місце в середньому претендувало 7 осіб. Ще більш суворі цифри наводить аналіз, представлений Державною службою зайнятости. За підрахунками тамтешніх фахівців, у квітні в Україні налічувалося 283 356 безробітних, які претендували на 25 326 вакансій. Таким чином, йдеться про 12 претендентів на одне робоче місце.

Запити на фахівців розподілені на ринку праці нерівномірно.

Найбільша (хоч і теж недостатня) кількість вакансій відкрита для фахівців у таких галузях:

сфера продажу (18,6%);

ІТ-галузь, інтернет, телеком (13,5%);

транспорт ы логістика (9%);

робітничі спеціальності (8,8%);

будівництво (5,9%);

медицина і фармацевтика (5,3%).

Всі ці фахівці, крім будівельників, були затребувані з перших днів війни. А попит на будівельників став зростати з квітня, що загалом цілком логічно. Ані зима, ані війна не заохочують до будівельних робіт. Водночас, є фахівці, які зараз взагалі не затребувані ринком праці. До них відносяться:

юристи;

спеціалісти зі страхування;

працівники сфери обслуговування;

охоронці;

вчені і педагоги;

домашній персонал;

фахівці у сфері продажу автомобілів та у сфері закупівель.

При цьому найбільша кількість вакансій (трохи більше третини від загальної кількості) зосереджена у Києві, а також у Львівській (майже 18%) та Дніпропетровській (майже 9%) областях.

“Однак і рівень конкуренції тут набагато вищий, ніж у західних регіонах України”, – йдеться у дослідженні.

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