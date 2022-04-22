Ринок праці в Україні відновлюється – які спеціальності затребувані на фрілансі

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато українських роботодавців були змушені звільнити своїх співробітників. Останнім часом ситуація стабілізувалася, що дозволило розпочати відновлюватися ринку праці. Які спеціальності затребувані на фрілансі

За даними нового дослідження експертів Freelancehunt, під час війни найзатребуваніші види фрілансу – дизайн, веб-програмування (зростання кількості проектів у цій спеціальності – 10,58%), робота з текстами (зростання кількості проектів для копірайтерів – 3,66%).

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, дизайнери потрібні для створення патріотичних ілюстрацій, програмісти – для розробки сайтів, а журналісти та копірайтери – для написання текстів боротьби з російськими окупантами.

Крім того, під час воєнного стану збільшився попит на перекладачів. Це пов’язано з тим, що українські підприємства ще більше почали звертати увагу на Захід.

Тим часом під час війни держава виплачує по 6500 гривень роботодавцям за кожного працевлаштованого переселенця. Виплати щомісячні. Вони триватимуть один місяць після скасування воєнного стану, як сказано у відповідному законі.

В Україні відновлюється ринок праці – з’являються нові вакансії