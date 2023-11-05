У Німеччині група росіян зі зброєю напала на українців – що відомо

У Німеччині група росіян зі зброєю напала на чотирьох українців. Всього нападників було семеро, одного з них затримала поліція.
Група з молодих росіян навмисно спровокувала та напала на українців у німецькому місті Бремен, передає НСН з посиланням на Bild.
За інформацією видання, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо 19-річнихукраїнців сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян.
За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла, зокрема «Свободу росії», та накинулися на українців.
Якоїсь миті 16-річний росіянин витяг пістолет і вдарив одного з українців по голові.
Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.
Як йдеться у матеріалі Bild, своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.
Решта учасників бійки наразі розшукуються. Українське МЗС інцидент поки що не коментувало.
Німецька поліція приймає свідчення очевидців та розслідує справу.
Нагадаємо, у місті Айнбек у Німеччині чоловік напав на дітей з України. Причиною стало те, що вони розмовляли українською. Після побиття він скинув дитину до каналу.
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