Чоловік закатував 2-річну дівчинку, бо вона «не знала, як звати дядю» – шокуюча подія на Чернігівщині

На Чернігівщині чоловік закатував 2-річну дівчинку, він бив дитину навіть тоді, коли у неї стався епілептичний приступ вона уже не могла ходити.

У Чернігівській області до 10 років позбавлення волі засудили чоловіка, який чотири місяці катував 2-річну дівчинку, через що вона померла. Агресор таким чином вимагав “поваги” та того, щоб дитина назвала його ім’я.

Про це йдеться у вироку Носівського районного суду Чернігівської області від 22 серпня 2023 року, передає НСН з посиланням на ТСН.

Чоловік закатував 2-річну дівчинку, бо вона «не знала, як звати дядю»

За даними матеріалів суду, чоловік від грудня 2017 до березня 2018 року жорстоко знущався з малолітньої дитини. Він гасив об неї недопалки, виривав волосся, викручував руки і ноги та жорстоко бив по голові. Крім того агресор забороняв матері годувати дитину. Слідство встановило, що він жорстоко знущався з дитини, бо вона не могла відповісти, як “звати дядю”. Чоловік знущався з дівчинки навіть тоді, коли у неї стався приступ епілепсії і вона не могла ходити та говорити.

Слідство встановило, що останні 4 місяці свого життя дитина відчувала сильний біль та навіть голод.

“20 березня 2018 року, в проміжок часу між 14-16 годинами, малолітня померла внаслідок набряку головного мозку, що виник в результаті комплексу закритої внутрішньочерепної травми”, йдеться у матеріалах справи.

Що підозрюваний сказав на суді

Обвинувачений своєї провини не визнав. Він розповів, що мати покійної дівчинки жила у нього разом із своїми двома доньками. Жінку він звинувачував у поганому ставленні до дітей та алкоголізмі.

За даними експертизи, чоловік на момент вчинення злочину мав “психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю з синдромом залежності, але він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними”. Суд визнав його осудним.

Родичі та сусіди розповіли про ситуацію в родині вбитої дитини

Староста села, де колись мешкала вбита дівчинка разом із сестричкою та мамою, підтвердив, що доросла зловживала алкоголем та часто змінювала місця проживання. Рідна тітка покійної підтвердила покази старости села.

Інші свідки теж звинувачували матір дітей у неналежному вихованні, вони вважали, що жінці були потрібні доньки лише через соціальні виплати.

Мати повідомила, що вона від грудня жила у своєї подруги, де також мешкав і підозрюваний. Чоловік знущався з покійної дівчинки, оскільки та не знала його імені та не вміла рахувати. Також підозрюваний знущався із її другої доньки. Більше вона нічого не розповіла. Відомо, що раніше жінку засудили до 4 років позбавлення волі через смерть її молодшої доньки.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 127 КК України. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

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