У Німеччині чоловік напав на групу українських дітей – вимагав перейти на російську мову: подробиці

У Німеччині прокуратура розслідує замах на вбивство 10-річного українського хлопчика. На групу дітей напав чоловік, який вимагав від них перейти на російську

Про це повідомляє прокуратура Нижньої Саксонії, інформує НСН.

Інцидент стався у місті Айнбек 26 серпня близько 17:40 за київським часом. Поліція з’ясувала, що кілька українських дітей гуляли в районі мосту. Невідомий чоловік, на вигляд 30-45 років, наказав дітям розмовляти російською. Він також стверджував, що це Україна розпочала війну.

За даними правоохоронців, чоловік потягнув одну дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через поруччя в канал.

Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту, і зазнав поранення голови та лівої стопи. Коли він лежав у каналі, чоловік кинув у нього скляну пляшку, яка влучила потерпілому в ділянку правого плеча. Після цього невідомий зник з місця злочину.

У Німеччині чоловік напав на групу українських дітей – вимагав перейти на російську мову

У прокуратурі запевнили, що слідчі дії тривають, а нападника розшукують, і попросили можливих свідків надати інформацію.

Нагадаємо, нещодавно депутат муніципальної ради німецького міста Баден-Баден від партії «Альтернатива для Німеччини» помалював автівки з українськими номерами свастиками з підписом «F*ck UA». Після викриття він подав у відставку.

Напади на українців у Європі

У січні троє російськомовних чоловіків напали на двох дівчат з України в метрополітені Берліна, столиці Німеччини.

У серпні в Польщі майже два десятки футбольних хуліганів побили та пограбували двох українців через їхню національну приналежність. Того ж місяця побили двох українок у Чехії.

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