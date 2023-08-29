У Німеччині в місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерними знаками. Також він залишив на автомобілях надписи «F*** UA».

Про це пише Deutsche Welle із посиланням на слова прокуратури Баден-Бадена, передає НСН.

Журналісти зазначають, що суд зобов’язав службовця виплатити штраф «за використання атрибутики антиконституційних організацій» та образу.

За даними видання, йдеться про оклад за 50 робочих днів службовця, однак точна сума не зазначена. Якщо представник міської ради не подасть апеляцію, постанова набуде чинності 8 вересня.

Посадовець у січні та березні цього року лишав надписи фломастером на автомобілях у підземному паркінгу. Проте наразі невідомо, до якої саме політичної фракції належить чиновник.

Автомобілі українських біженців були припарковані на громадському підземному паркінгу. Член міської ради залишив образливі написи на автівках двох потерпілих. Один із них подав заяву, тому проти німецького чиновника порушили кримінальну справу.

Міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з’ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Згодом міськрада зробить власну заяву.

Видання Zeit пише, що у фракціях «Зелені» та «Вільні громадяни» Баден-Бадена засудили дії службовця й закликали його піти у відставку. Також до відставки політика закликав «Християнсько‑демократичний союз».

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