Українські пенсіонери у Німеччині мають можливість отримувати виплати від держави. Які документи для цього потрібні

Громадяни України похилого віку, які проживають на території Німеччини можуть отримати пенсійні виплати від держави. Для цього пенсіонери повинні оформити деякі документи та пройти процедуру підтвердження особи.

Про це розповіли в Генеральному консульстві України в Мюнхені. Про це розповідає НСН з посиланням на progroshi.news.

Українські пенсіонери у Німеччині можуть отримувати виплати – як це зробити

Як отримати необхідні документи?

Для того, щоб громадянин України зміг за кордоном оформити всі необхідні документи, йому потрібно надіслати відповідний запит щодо отримання свідоцтва на електронну адресу Генерального консульства України (gc_dem@mfa.gov.ua). В запит щодо отримання свідоцтва пенсіонер повинен додати копію українського паспорта або ж ID-картки, а також довідку, яка свідчить про те, що громадянин України проживає на території Федеративної республіки Німеччина, іншими словами — Meldbescheinigung. Крім того, важливо, щоб така довідка ні в якому разі не була старша більш ніж на 2 місяця з моменту її видачі.

Після того, як пенсіонер зміг надіслати всі необхідні документи на електронну адресу Генерального консульства України він повинен чекати на відповідь. У разі, якщо документи були прийняті, громадянин повинен з’явитися в самому Генконсульстві в призначений для цього час. Там він зможе отримати відповідне свідоцтво, завдяки якому можна отримати пенсійні виплати в Німеччині.

Скільки коштує така послуга?

Згідно з даними Генерального консульства оформлення такого свідоцтва буде коштувати 18 євро. Проте, слід зазначити, що оплатити його можна виключно в Генконсульстві під час оформлення і виключно німецькою дебетовою картою. Кредитні картки, а також готівка ні в якому разі не приймаються платіжним терміналом, тому вони не підійдуть. Проте, для оплати підійдуть такі картки, як: EC-Karte та GiroCARD.

Оформлення пенсій закордоном

Крім того, українці, які перебувають в інших країнах світу також можуть оформити пенсійні виплати. Для цього їм потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та заповнити всі необхідні дані. Після цього слід очікувати на відповідь від ПФУ. У разі, якщо все підтвердиться — ви зможете отримувати на свій рахунок пенсію. Також, деякі громадяни зможуть отримувати і міжнародні перекази через Укрпошту (у випадку, якщо вони отримували пенсійні виплати в Україні готівкою).

Крім цього, зазначимо, що згідно із законопроектом №9453, українцям можуть почати зараховувати стаж, який їм вдалося набути під час роботи закордоном.

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