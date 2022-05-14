На сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп російська федерація вичерпала.

Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити їх на територію України.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає NNS.

У рф на державному рівні триває прихована мобілізація, повідомляє розвідка.

В Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ які направляються на територію України. Проте, застосування таких військ переважно є неефективним.

Також, Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ.

«Найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки. Крім того, ті резервісти, які направляються на територію України з рф, особливо з її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали й думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх по суті зустрічає потужний опір ЗС України, сил оборони, територіальної оборони та всього населення України», розповів представник воєнної розвідки України та додав, що замість отримання грошей, росіяни повертаються додому в мішках для трупів, що дуже впливає на моральний стан окупантів.

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