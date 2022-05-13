Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що російська армія недостатньо оснащена для затяжної війни в Україні.

Про це повідомляє Оглядач із посиланням на The Daily Mail, передає NNS.

На його думку, російським військовим генералам можна пред’явити погане планування та підготовку до війни, проблеми з обладнанням, постачанням, а також загальне моральне розкладання в армії.

«Майже жоден із їхніх літаків не оснащений засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм. Часто знаходять літаки із паперовими картами України 1980-х років. Приймачі GPS були виявлені приклеєними до приладових панелей збитих російських Су-34, щоб пілоти знали, де вони знаходяться, через низьку якість їхніх власних систем», заявив Воллес.

Такі самі проблеми з артилерією та бронетехнікою, через що їх неможливо використати для військових маневрів, а лише для ведення невиборчого вогню.

Воллес також звернув увагу на те, що вже після другого тижня війни росія різко знизила використання у повітрі високоточної зброї у зв’язку з її малою кількістю.

Розвиток подій на фронті показує, що путін та його армія не готувалися до затяжної війни, а розраховували на бліцкриг. Тепер усе погіршилося для окупантів, оскільки в Україну продовжує надходити сучасне високоточне озброєння із країн Заходу, а у загарбників воно закінчується, і в майбутньому виникнуть ще більші проблеми. Через введені санкції рф втратила необхідні комплектуючі для виробництва військової техніки, тому військові підприємства просто зупинять роботу.

Воллес висловив упевненість, що російський диктатор володимир путін у перспективі вже зазнав поразки, не маючи змоги робити важке озброєння у своїй країні. Він також заявив, що радянська манера управління наклала відбиток на діяльність нинішнього керівництва росії.

«Тоді поведінка диктувалася страхом і підлабузництвом, і сьогоднішні російські збройні сили досі несуть цей радянський відбиток – відбиток аморальності та корупції», сказав британський міністр.

путін керує бандитськими методами, його оточення у всьому потурає своєму лідеру, втративши будь-яке поняття честі та моралі, тому вони не заслуговують на свій день перемоги – на них чекає лише безславна неминуча поразка в Україні, підсумував Бен Воллес.

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