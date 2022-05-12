Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що незабаром Україна повинна перейти в контрнаступ – окупантів відтіснять на довоєнні рубежі до кінця літа.

Про це з посиланням на CNN інформує УНІАН, передає NNS.

За оцінками генерала, українським військовим вдасться до кінця літа відкинути війська агресора до рубежів, які РФ займала до 23 лютого.

“Вважаю, росіяни вже наблизилися до кульмінації. У них немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, готових вступити в бій. І мені здається, мова йде про тижні, оскільки велика робота була виконана Сполученими Штатами і їх союзниками, щоб в найближчі тижні збільшити потенціал України. Думаю, ми побачимо перехід України в контрнаступ, і, відверто кажучи, вони спробують до кінця літа повернути Росію на рубежі, які вона займала до 23 лютого”, припустив американський генерал.

Раніше західні аналітики заявляли, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області може змінити темпи війни.

На думку радника глави ОПУ Олексія Арестовича, Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти в контрнаступ і завдати військової поразки Російській Федерації.

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