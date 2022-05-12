Життя окупанта. Відео з телефону російського солдата

У розпорядження “Української правди” потрапило відео з телефону російського солдата, який потрапив у полон, передає NNS.

Це історія про життя лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника “Московского высшего командного училища”, командира мотострілецького взводу військової частини 71718 з дислокацією в Чечні, представника еліти російської піхоти.

Про те, як він жив та служив у Росії до початку “військової спецоперації”.

Як приїхав в Україну воювати.

І як, зрештою, війна закінчилася для нього полоном.

Ця історія – посібник для усіх наступників кремлівського курсанта Шалаєва. Про те, як (у кращому разі) складається доля тих, хто стає окупантом.

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