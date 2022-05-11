Ймовірними наступними послідовними діями противника є спроби захоплення території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, пише Інтерфакс-Україна, передає NNS.