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Гауляйтер Херсонщини каже, що проситиме путіна приєднати область до росії

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Гауляйтер Херсонщини каже, що проситиме путіна приєднати область до росії

Гауляйтер Херсонщини заявив, що проситиме путіна приєднати область до росії. Про це повідомило головне пропагандистське ЗМІ російської федерації «РИА-Новости», передає NNS.

«РИА-Новости» цитують колаборантата – ставленика окупантів Кирила Стремоусова, призначеного росіянами головою окупаційного “уряду” Херсонської облради, який нібито заявив, що Херсон є росією, і що «жодних «ХНР» на території Херсонської області створюватись не буде, і референдумів не буде»

«Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента рф, і буде прохання ввести область до складу повноцінного регіону рф», — заявив колаборант.

Також Стремоусов стверджує, що до кінця року область «повністю перейде на російське законодавство».

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни окупанти намагаються вийти на кордони Херсонської області і захопити її повністю, але їм це не вдається. Якщо більшу частину Херсонщини вони загарбали у перші дні війни, то тепер – ось уже третій місяць, не можуть просунутися на півночі у Криворізькому напрямку, де бійці ЗСУ не тільки тримають оборону, а й звільняють раніше захоплені населені пункти.

Також нагадаємо, що на початку окупації мешканці Херсона і інших міст області активно виходили на проукраїнські мітинги, але потім загарбники посилили тиск на мирних людей, і мітинги тепер майже не проводяться. За словами міського голови Херсона половина мешканців виїхала з міста.

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Якщо зайти у місцеві пабліки у Фейсбуці, можна побачити, що проросійськими настроями там і не пахне. Люди безумовно вважають Херсон Україною і з нетерпінням чекають його визволення. А будь-які «акції на підтримку росії» називають справою рук окупантів, які для цього навіть привозять людей з Криму. Як це було, наприклад, під час святкування 9 травня.

До речі, сам Стремоусов нещодавно говорив, що працювати йому у Херсоні немає з ким. Фактично, призначені росіянами гауляйтери – це віртуальна влада, адже нікого, окрім них та російський військових та силовиків, у захоплених адмінбудівлях немає.

Зазначимо, що анонсованого переходу Херсонщини у рубльову зону не відбулося, а все, що вдалося за 2 місяці окупаційній «владі», це повісити червоні та російські прапори, анонсувати заборону соцмереж, обстріляти центр міста артою, та відсвяткувати 9 травня, створивши картинку для російського ТБ.

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