У росії оголосили нову мету війни в Україні – заява заступника командувача військами ЦВО

Після повністю проваленого бліц-кригу “спецоперації” і втеч і з-під Києва у росії оголосили нову мету війни в Україні. Плани агресора озвучив заступник командувача військами Центрального військового округу (ЦВО) генерал-майор Рустам Міннекаєв, передає NNS, посилаючись на російський ТАСС.

Рустам Міннекаєв заявив, що другий етап війни вже розпочався, і в ході його росія має встановити повний контроль над Донбасом і українським півднем.

‘З початку другої фази спецоперації, вона зараз вже почалася, буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом і Південною Україною’, – сказав він.

Говорить загарбник і про мету такого плану.

Контроль ЗС РФ над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в Крим, підкреслив Міннекаєв.

‘Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об’єкти українських військових, чорноморські порти, через які здійснюються поставки сільськогосподарської, металургійної продукції в інші країни’, – сказав заступник представник країни-агресора.

Тепер “рятуватимуть” російськомовних мешканців Придністров’я?

Також окупанти заговорили про притіснення російськомовних у Придністров’ї.

‘Контроль над Півднем України – це ще один вихід в Придністров’ї, де також зазначаються факти утисків російськомовного населення. Судячи з усього, ми зараз воюємо з усім світом, як було у Велику Вітчизняну війну, вся Європа, весь світ проти нас був. І зараз те ж саме, вони ніколи не любили досію’, – додав генерал-агресор.

Міннекаєв зухвало заявив, що російська армія має повну технічну перевагу над Збройними Силами України, яка, за його словами, «на суші, морі і в повітряному просторі очевидна».

Він відкрито хизується ракетними ударами, які наносить російська армія по містам України, вбиваючи мирне населення.

‘При нанесенні ударів російські збройні сили ніяких втрат не несуть. Це найбільше вбиває бойовий дух особового складу Збройних сил України. Технічна перевага російської армії на суші, на морі і в повітряному просторі стало очевидною’, – сказав окупант.

(Нагадаємо, за українськими даними, знищено вже більше двох десятків тисяч російських загарбників на нашій землі).

Представник країни-агресора впевнений, що росії вдасться досягти усіх поставлених цілей. А ось ця його цитата просто вбиває цинізмом і брехливістю – хоча подібне вже нікого не дивує.

‘Не ми починали цю війну, але ми її закінчимо’, – сказав Міннекаєв.

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